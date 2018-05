Anzeige

Hervorragend waren die Stimmung und der Publikumszuspruch bei der 1.- Mai-Feier der SPD in der Grillhütte. Der Tag der Arbeit, die Sozialdemokratie und die Arbeiterbewegung sind schon seit Urzeiten eng verknüpft.

Unter die zahlreichen Gäste reihten sich im Tagesverlauf viele Stadträte ein, auch Bundestagsabgeordneter Lothar Binding, Landtagsmitglied Daniel Born und dessen Vorgängerin Rosa Grünstein schauten vorbei. So blieb auch so mancher politische Smalltalk nicht aus. Eindeutig im Vordergrund stand jedoch die Geselligkeit. Alle im SPD-Ortsverband zogen gemeinsam an einem Strang und so wurde es ein großartiges Fest.

Losgegangen war es bereits am Vormittag, und als das Wetter und die Temperaturen immer angenehmer wurden, brachten viele Familien auch ihre Kinder mit. Bei den von der SPD organisierten Ballspielen auf der großen Wiese, Wikinger-Schach, dem Bemalen von Gläsern und Handtaschen sowie Kinderschminken hatten alle großen Spaß und Abwechslung.