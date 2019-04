Festlich in die katholische Kirchengemeinde aufgenommen

Zum ersten Mal traten zahlreiche Jungen und Mädchen aus Schwetzingen am gestrigen Weißen Sonntag an den Tisch des Herrn. In St. Maria erhielten sie die Hostie in der Messe, die von Pater Thomas Palakudiyil und Pastoralreferent Bernhard Zöller gehalten wurde. Die Erstkommunion erhielten Viktoria Aumüller, Marcel Jan Kaufka, Lea Pfattheicher, Linda Ball, Maximilian Keimes, David Pfitzenmeier, Jan Baumann, Felicitas Knöbel, Patrick Pflaumer , Louisa Sophie Brecht, Amelie Koch, Manuel Pracht, Anna-Maria Cappai, Emilia Kollenz, Kiana Rehbein, Finlay Carey, Milan Könn, Lenny Schimmele, Leni Döringer, Hannah Kotthoff, Janne Schneider, Morad Eichouh, Laura Kreuzwieser, Mia Schreiner, Anton Eisner, Jana Kula, Lisa-Marie Schwarz-Schmitt, Maximilian Flock, Luigi Livorno, Frieda Stiefel, Ben Gogola, Philipp Nötting, Dennis Weik, Guoda Gudelyte, Cara Oechsler, Lina Weinlich, David Guntermann, Colin Palomino, Sarah Worae und Francesca Gutekunst. Sie wurden durch die Erstkommunion zugleich zu vollwertigen Mitgliedern der katholischen Kirchengemeinde. zg/ras/ Bild: oechsler

