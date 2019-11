Festlicher Auftakt mit Essen

Die evangelische Kirchengemeinde feiert am kommenden Sonntag zum ersten Advent einen Familien- und Singgottesdienst um 10 Uhr in der Stadtkirche. Dieser wird vom Team der Hauptamtlichen, den Chören der Kantorei und den Kindertagesstätten gestaltet. Mit ihm wird der Auftakt des neuen Kirchenjahres festlich gestaltet, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Die Kinder aller evangelischen Tagesstätten bekommen in diesem Gottesdienst je einen Adventskranz pro Gruppe überreicht, der sie im Kindergarten durch die vorweihnachtliche Zeit begleiten kann. Die Kinder des Kindergottesdienstes treffen sich im Lutherhaus zu einer weiteren Probe für das Krippenspiel. Nach dem Gottesdienst öffnet das Lutherhaus seine Pforten. Ein gut bestückter Adventsmarkt bietet dort viel Selbstgemachtes aus Küche und Bastelstube. Zudem können die Herrnhuter Losungsbüchlein für 2020 erworben werden. In diesem Jahr werden die Kirchliche Sozialstation und die Nachbarschaftshilfe einen Informationsstand haben.

Gelegenheit zur Abstimmung

Ab etwa 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Bis 13 Uhr besteht für alle wahlberechtigten Gemeindeglieder die letzte Gelegenheit, die künftigen Kirchengemeinderäte zu wählen, die mit den Hauptamtlichen in den nächsten sechs Jahren die Kirchengemeinde leiten werden, heißt es seitens der Kirchengemeinde weiter, die sich über eine rege Wahlbeteiligung freut.

Um 13 Uhr stellen die Konfirmanden die Brot-für-die-Welt-Spendenaktion vor. Konfirmandeneltern warten am Kaffee- und Kuchenbuffet auf die Gäste.

Ein gemeinsames Singen mit Kantor Detlev Helmer bereichert das Programm am Nachmittag des Gemeindetags, der nach der Auszählung der Kirchenwahl-Stimmen mit der Bekanntgabe der Ergebnisse bei einem kleinen Umtrunk – zusammen mit den Kandidaten – enden wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.11.2019