Festspiele werden zum Tatort

Ann-Christin (v. l.) und Aimeé lesen im Musiktrakt des Hebel-Gymnasiums aus dem Schüler-Krimi „Giftige Töne“ vor. Die Bigband der Schule untermalt den Text musikalisch. © Lenhardt

Schwetzingen ist ruhig und friedlich. An lauen Sommerabenden sitzen die Gäste in träger Entspannung am Schlossplatz und lassen den Blick über die putzigen Dächer schweifen. Nichts gemahnt in dieser aufgeräumten, im Sommerlicht blitzenden Stadt an ein Gewaltverbrechen. Und doch ist es passiert. Der international geschätzte Flötist Florian van der Linden bricht während des Eröffnungskonzerts der

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4386 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.06.2018