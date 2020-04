Feuer auf Balkon

Immer wieder brennt es im Bereich der Schwetzinger Wiesen. Am Gründonnerstag wurde die Feuerwehr Schwetzingen zusammen mit den Brühler Kollegen um 20.19 Uhr zu einem Feldbereich nahe dem Friedhof Rohrhof geholt. Vor Ort brannte auf 5000 Quadratmetern Schilf. Das Feuer mit der weithin sichtbaren Rauchentwicklung konnte von den beiden Feuerwehren schnell gelöscht werden. In den letzten Tagen kam es bereits in der Nähe zu zwei weiteren Bränden der Schilfwiesen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Ein arbeitsreicher Karfreitag folgte. Zunächst wurde die Feuerwehr um 10.43 Uhr in die GRN-Klinik gerufen, um einen Ring vom Finger eines Patienten zu lösen. Anschließend war um 12.57 Uhr Unterstützung des Rettungsdienstes in Plankstadt angesagt, wo per Drehleiter und in Schutzausrüstung ein Patient aus einer Wohnung geholt werden musste. Kaum wieder eingerückt, wurde die Feuerwehr Schwetzingen an die L 599 gerufen, wo Unbekannte illegal Müll abgelagert hatten. Die Gefahrstoffe wurden geborgen und abtransportiert.

Um 19.59 Uhr folgte der nächste Einsatz, als ein defekter Elektroboiler in die Mannheimer Straße rauchte. Die Wohnung musste gelüftet werden. Um 23.15 Uhr musste dann noch ein Balkonbrand in der Friedrich-Ebert-Straße gelöscht werden. Das Feuer wurde über die Drehleiter bekämpft. Die Wohnung selbst war durch das Feuer zum Glück nicht betroffen. Eine verletzte Person wurde aber von Sanitätern versorgt. zg

