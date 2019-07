Feuerwehr hat einen ungenutzten Keller

„Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt“, eine Redensart die beim ersten Bürgertreff der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) nach der Wahl zugetroffen hat. Jeder Stadtrat geht mit ganz eigenen Gedanken über die Tagesordnungspunkte der Gemeinderatsitzung in die jeweiligen Bürgerversammlungen, welches Thema wohl der „Renner des Abends“ wird. Doch darauf, was die Teilnehmer des Bürgertreffs am meisten bewegte und erregte, kam vorher wohl niemand, so Pressesprecher Carsten Petzold in seiner Pressemitteilung. Doch dazu später.

Der Freisitz des „La Mirage“ in der Nordstadt war fest in der Hand der Bürgertreffbesucher, als die Vorsitzende Elfriede Fackel-Kretz-Keller mit einiger Verspätung die Veranstaltung eröffnete. Sie erläuterte auch sogleich die Problematik der Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit der gewählten Vertreterin der Linken und das Prozedere in der Folge bis hin zum Aufhebungsbeschluss durch das Regierungspräsidium. Fackel-Kretz-Keller ging insbesondere auf die Beweggründe der Entscheidungen der SFW-Stadträte dazu ein: „Nach wie vor halten wir das Verhalten der Linken in dieser Sache für nicht akzeptabel, werden uns aber dem Aufhebungsbeschluss des Regierungspräsidiums nicht entziehen können. Und somit wird auch das Nachrücken des Ersatzkandidaten der Linken zur reinen Formsache“, sagt die Vorsitzende abschließend.

Im Anschluss stellte Carsten Petzold den Beschluss zur Umsetzung der Vorschläge des sogenannten Achterrates vor. Hierzu, so Petzold, haben die SFW schon mehrfach, auch öffentlich, Stellung genommen, so dass er sich in seiner Präsentation auf den Umsetzungsbeschluss konzentrieren konnte. Er erläuterte die Vorschläge und endete mit der Feststellung, dass es im Rat zur Zustimmung der SFW kommen werde, da Schwetzingen durch die Vorschläge der Jugendlichen ein Stück schöner und sicherer werden könne, so die Pressemitteilung der Wählervereinigung.

Weitere 150 000 Euro für Welde

Stadtrat Karl Rupp, die Allzweckwaffe der Freien Wähler zu allem, was mit dem Thema Bauen, Bebauungsplänen und deren Auswirkungen zu tun hat, war dann gefordert. Er erläuterte den Zuhörern in allen wichtigen Einzelheiten den zu beschließenden Bebauungsplan zum sogenannten Quartier XXXIII. So nennt sich das Innenstadtquartier zwischen Mannheimer-, Luisen- und Augustastraße. Aber auch die Änderung der Gestaltrahmensatzung Innenstadt sowie die Bezuschussung der Abbruchkosten für das alte Welde-Stammhaus in der Mannheimer Straße waren Themen. Hier gab es dann heftige Diskussionen bei den Besuchern, als Rupp erklärte, dass nun für unvorhersehbare Folgekosten weitere 150 000 Euro erstattet werden müssten. Da dies jedoch laut Rupp rechtlich nicht zu beanstanden sei, sei die Stadt zur Zahlung verpflichtet und so werde es dazu, wenn auch zähneknirschend, Zustimmung von der SFW geben, kündigt Rupp an.

Die Beschlussvorlage über die Errichtung einer Notstromversorgung für die Verwaltung wurde, da als absolut für notwendig erachtet, auch von den Zuhörern im Bürgertreff nicht kritisiert und so wird es auch hier zur Zustimmung im Rat kommen, heißt es weiter in der Presseerklärung der Freien Wähler.

Im Anschluss kam es dann zum Aufreger des Abends, den, wie eingangs erwähnt, so keiner der Stadträte auf dem Programm hatte. Als die Stadträtinnen Ulrike Utz und Elfriede Fackel-Kretz-Keller den geplanten Bau einer Logistikhalle für die Schwetzinger Feuerwehr erläuterten. Aufgrund der wahrzunehmenden Aufgaben der Kommunalen Bevölkerungshilfe benötige die Wehr eine Logistikhalle zur Lagerung erforderlichen Materials für Krisenfälle aller Art, um schnell darauf Zugriff zu haben, wurde erläutert. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf annähernd 400 000 Euro. Als dann ein Zuhörer anmerkte, dass unter dem gesamten Areal der Feuerwehr ein riesiger Strahlenschutzkeller vorhanden sei und die Frage stellte, warum denn der nicht zur Lagerung genutzt werde, schlugen die Meinungen hoch und die Diskussion darüber brandete über.

Erst mal den Umbau prüfen

Letztlich konnte Fackel-Kretz-Keller darstellen, dass der Strahlenschutzkeller mit den derzeitigen Zugängen für eine Schnellintervention im Krisenfall nicht geeignet sei, da weder über die Treppe, noch über den kleinen Aufzug das möglicherweise benötigte Material mit der erforderlichen Geschwindigkeit nach oben gebracht werden könne. Die dann auftauchende Frage, ob denn seitens der Stadt geprüft worden sei, ob der riesige Keller ertüchtigt werden könne, etwa durch den Bau einer Zufahrtsrampe oder eines Lastenaufzugs, musste leider unbeantwortet bleiben, wird aber von SFW bei der Beratung gestellt werden, kündigt Stadtrat Carsten Petzold in der Presseerklärung noch an. zg/cp

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.07.2019