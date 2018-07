Anzeige

Feiern, gemeinsam Spaß haben, tolle Veranstaltungen live erleben – und das alles am liebsten in einer sicheren, sauberen Stadt mit hoher Lebensqualität: Die Menschen, die dafür sorgen, dass „Schwetzingen – sicher, sauber und gut versorgt“ ist, kann man beim großen Familienfest am Sonntag, 22. Juli, zwischen 10 und 17, in der Scheffelstraße 16 persönlich kennenlernen und gemeinsam mit ihnen ihre individuellen Aufgabenfelder genauer unter die Lupe nehmen.

Auch ein interessanter Blick hinter die Kulissen der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei ist mit im Angebot. Kommandant Walter Leschinski von der hiesigen Feuerwehr hat in seiner Mannschaft zurzeit 45 ehrenamtliche und drei hauptamtliche Mitarbeiter, ein junger Mann macht gerade sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei den Brandschützern.

Einsatzübung am Nachmittag

„Beim Tag der offenen Tür zeigen wir eine Gebäudebrandbekämpfung in, am und auf dem Verwaltungsgebäude der Stadtwerke“, macht der Kommandant neugierig auf die Aktion, die im Realfall Leib, Leben, Hab und Gut rettet. Die Frauen und Männer der Feuerwehr sind erfahrene Spezialisten auf ihrem Gebiet. Wie genau das Retterteam Hand in Hand arbeitet und im heißen Einsatz einen kühlen Kopf bewahrt, all das kann hautnah miterlebt werden. Was etwa ist ein klassischer Löschzug? Leschinski kündigt an, dass ein solcher Löschzug, bestehend aus Einsatzleitwagen, Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10, der neuen Drehleiter und dem Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 vor Ort sein wird. Für die Brandbekämpfer eine besondere Herausforderung, da sie exakt an diesem Tag auch beim Formel-1-Rennen in Hockenheim sein müssen. „Wir zeigen von 14 bis 15 Uhr die Einsatzübung. Anschließend kann man sich die Fahrzeuge und Gerätschaften ansehen“, verspricht der Kommandant.