Figuren der Geometrie

Geometrische Formen bestimmten die französischen Gärten des Barock. Das Herzstück des Schwetzinger Gartens, das Zirkelparterre, folgt exakt diesem strengen Ideal. Von hier aus geht es in der Sonderführung am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr zu einer „Grande Promenade“, einer ausgiebigen Erkundung des Gartens. Entdeckt werden neben dem Kreisparterre die Beete und die Kunstwerke aus Frankreich, die Kurfürst Carl Theodor speziell für seinen Garten holte. Zum Ende des Rundgangs führt der Weg in den westlichen Teil der Anlage, in der plötzlich nichts mehr symmetrisch ist.

Der Schlossgarten gilt als Meisterwerk europäischer Gartenkunst. Im Zuge des Themenjahrs „Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten“ bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mehrere Sonderführungen rund um das Thema Garten an. Neben der Führung „La Grande Promenade“ am 5. Mai steht noch die Sonderführung „Lustwandeln mit Madame de Pigage. Unterwegs im Garten der Götter“ auf dem Programm. zg

