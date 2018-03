Anzeige

Mit Bleistift, Wasser- und Aquarellfarben drücken drei junge Kunstschaffende im Alter von 14, 16 und 18 Jahren ihre Wahrnehmung der Welt aus. Gemeinsam ist ihnen eine Behinderung – und die Überzeugung, zur Gesellschaft dazuzugehören.

Die farbstarken Zeichnungen von Henri Hirt (unser Foto zeigt sein Werk: „Rundes Nixklusionsmännchen“), Helma Striffler und Lavinia Sergi sind nur noch an diesem Wochenende in der Ausstellung „Inklusion – gelebt, erlebt, gezeichnet“ im Südzirkel des Schlosses von 11 bis 16 Uhr zu bestaunen. Die 30 Bilder entstanden als private Arbeiten, bei denen die Jugendlichen lernten, sich ihren Alltag anzueignen und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. / kaba