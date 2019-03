Finanzamt setzt auf Bürgermeinungen

Bürger können ab sofort die Servicequalität ihres Finanzamtes bewerten. Im Vordergrund der Befragung stehen die Themen Erreichbarkeit der Mitarbeiter, Öffnungszeiten der Finanzämter und verständliche Sprache der Steuerverwaltung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Angaben aus der Befragung sollen dazu beitragen, die Bürgerfreundlichkeit der Finanzverwaltung weiter zu verbessern. Die Befragung läuft über die Internetseite www.ihr-finanzamt-fragt-nach.de. Eine Teilnahme dauert rund fünf Minuten und eine Angabe von personenbezogenen Daten ist nicht erforderlich.

Zusätzlich stehen Bürgern ab Mitte März zu den jeweiligen Öffnungszeiten in den Finanzämtern Befragungsterminals zur Verfügung. Wer seine Steuererklärung elektronisch abgibt, hat es noch einfacher: In diesem Fall wird die Einladung zur Umfrage im Anschluss an die Abgabe automatisch angezeigt.

Die Befragung wird für die Dauer eines Jahres durchgeführt und endet am 29. Februar 2020. Sie ist Teil einer länderübergreifenden Umfrage. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.03.2019