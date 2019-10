Finanzen im Fokus

Das Jahr 2020 wirft in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 16. Oktober, 18 Uhr, seine Schatten voraus. Denn Oberbürgermeister Dr. René Pöltl wird den Entwurf der Haushaltssatzung vorstellen, der zweiten nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen.

„Die Planansätze 2020 orientieren sich dem Grunde nach am Ergebnis der Jahresrechnungen 2017 und 2018, sowie an den Zahlen der Haushaltssatzung 2019“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Es ist davon auszugehen, dass sich in dem Zahlenwerk mehrere große Projekte wiederfinden werden. So ist zum Beispiel für 2020 die Fertigstellung der Schimper-Gemeinschaftsschule zu erwarten. Dann soll im Februar endlich mit der lange ersehnten Sanierung der Karlsruher Straße begonnen werden, die mindestens ein Jahr dauern wird. Und auch der Umbau des Rothacker’schen Hauses zum städtischen Museum soll auf den Weg gebracht werden. Das sind nur drei Beispiele.

Der Verwaltungsausschuss wird den Haushaltsentwurf am 23. Oktober und wenn notwendig am 13. November 2019 vorberaten. Die Beschlussfassung soll aller Voraussicht nach in der Gemeinderatssitzung am 18. Dezember erfolgen.

Bedarf an Kindergartenplätzen

Auf der Tagesordnung der Gemeinderassitzung stehen mit den Beschlüssen über die Neufassung der Hauptsatzung sowie die überarbeitete Nutzungsbedingungen des Kulturzentrums (Musikschule) zwei eher formale Themen. Dagegen geht es beim Punkt „Kindergartenangelegenheiten“ wieder um Zukunftsweisendes: Der Bedarfsplan gibt eine Übersicht über den aktuellen Stand der Betreuungsangebote und die Bedarfe im Krippen- und Kindergarten-Bereich in Schwetzingen. ali

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019