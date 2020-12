In einem Online-Vortrag der Volkshochschule an diesem Mittwoch, 16. Dezember, um 18.30 Uhr, erhalten die Zuhörer, die ihre Geldanlage und finanzielle Vorsorge selbst in die Hand nehmen wollen, neutrale, unabhängige Informationen – ohne jegliche Bindung an irgendwelche Finanzdienstleister. Sie bekommen aktuell, wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam gezeigt, was ETFs (Exchange Traded Fonds) sind – nämlich börsengehandelte Fonds, die Liquidität und Transparenz in einem kosteneffizienten Anlageinstrument vereinen.

Professor Dr. Hartmut Walz ist Veranstalter der etablierten Finanzgespräche an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen sowie Betreiber eines Finanzblogs, er hält die Vorträge in Kooperation mit der Volkshochschule. Er spricht unter anderem zu passivem und aktivem Investieren, über die Möglichkeiten der ETFs, wie Börsenindizes funktionieren und welche Arten es gibt.

Die Online-Veranstaltung wird über „Zoom“ stattfinden. Anmeldungen sind unter Telefon 06202/ 2 09 50 möglich. vhs

