Finanzspritze für Talente

Es war für den Intendanten des Theaters am Puls, Joerg Steve Mohr, ein durchaus besonderer Moment. Dass die Kultur die Kultur in diesem Ausmaß fördere, sei nicht selbstverständlich. Immerhin 1200 Euro übergab Michael „Meikel“ Fuchs an Mohr für die Jugendarbeit des Theaters. Das Geld stammt aus den Einnahmen dreier Vorab-Vorführungen im Lutherhaus des Films „Schwetzingen schreibt Geschichte“, den Fuchs zum 1250-Jahr-Jubiläum der Stadt produzierte.

Von den jeweils fünf Euro Eintritt flossen vier Euro in den Spendentopf, der damit auf insgesamt 2400 Euro anwuchs. Die Hälfte spendete Fuchs nun dem Theater. Die zweite Hälfte werde in den kommenden Wochen ebenfalls der Jugendarbeit in der kurfürstlichen Residenz zugutekommen. Mohr selbst wird das Geld vor allem für seine derzeit sechs Kinderschauspieler im Stück „Herr der Diebe“ verwenden. Wofür genau, ist noch nicht klar, aber Stichworte seien Talentförderung und Teambildung.

Der Film ist übrigens noch nicht ganz fertig. Einige kleine Fehler müssten noch behoben werden. Doch im kommenden Frühjahr, verspricht Fuchs, werde der Film mit seinen über 250 ehrenamtlichen Schauspielern fertig sein. ske

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018