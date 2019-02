Findus ist nicht mehr der Hahn im Korb

Dass ein singender Hahn sich einmal zwischen ihn und seinen Ziehvater stellen würde, hätte Findus niemals gedacht. Und was er nicht alles unversucht lässt, um den neuen Mitbewohner auf dem Hof loszuwerden, haben die jungen Zuschauer von „Pettersson und Findus“ am neuen Messplatz gespannt mitverfolgt.

Die Abenteuer des alten Pettersson mit Vollbart und seinem Kater Findus in grüner Latzhose sind weltweit bekannt. Mit beweglichem Bühnenbild inszenierte das Augsburger Figurentheater Maatz, wie sich Findus’ Freude über das vermeintliche Geschenk schnell legt, als es sich als stolzer Gockel in prächtig bunten Federn entpuppt. Vor allem die verrückten Hühner auf dem Bauernhof sind hin und weg von Hahn Caruso, zeigen ihm prompt ihren Stall. Doch Findus fühlt sich dabei in seiner Katerehre gekränkt, ist außerdem genervt von dem Gekrähe. Er animierte das Publikum, um Krach zu machen und damit Caruso zu ärgern. Lauter Tralala-Gesang schallte durch das große Zelt.

Aktiv banden die liebevoll gefertigten Stab- und Handpuppen die Kinder in das Geschehen ein. Auch als Findus den verschwundenen Hahn im bitterkalten Wald suchte, weil ihn Schuldgefühle plagten. Der kleine Kater hatte Caruso vor dem Suppentopf gewarnt und der Gockel hatte sich schnell aus dem Staub gemacht. Findus versuchte also, den Hahn zurückzuholen. Die jungen Besucher mussten laut lachen, als Findus sich immer im falschen Moment umdrehte und Caruso somit nie sah. Die Küken, die stattdessen im Stall auf Findus warteten, waren für ihn sowieso viel lustiger.

Mila (5) fand das Stück sehr witzig, besonders „als der Hahn im Wald vor Findus weggelaufen ist“, sagt sie lachend. jz

