Finissage mit Gespräch

Der Kunstverein hat sich dazu entschlossen, seine erfolgreiche Sommerausstellung „Wang Shugang: Monks and Men“ in der Orangerie des Schlosses Schwetzingen mit einer Finissage zu verabschieden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Diese Finissage wird am Sonntag, 19. Juli, um 16 Uhr stattfinden. Dabei gibt es ein Gespräch zwischen den Kuratoren Stefan Pietryga und Dr. Dietmar Schuth über die Kunst des chinesischen Künstlers Wang Shugang, der wegen Corona nicht nach Deutschland kommen konnte. Doch hat er eine Videobotschaft gesendet, die bei der Finissage gezeigt wird.

Darüber hinaus berichtet Stefan Pietryga, der eigens aus Potsdam anreisen wird, über seine Erfahrung mit seinem Freund und ehemaligen Assistenten Wang Shugang, so dass sich ein ganz persönlicher Einblick in diese Ausstellung erschließen wird.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, lediglich Schlossgarteneintritt muss entrichtet werden. Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln, eine Alltagsmaske muss getragen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020