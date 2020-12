Firma Rung übernimmt Moos

Das seit 145 Jahren bestehende Schwetzinger Traditionsunternehmen Sanitär Moos wurde jetzt von der 1970 gegründeten Firma Rung Sanitär und Heizung übernommen. Der Name Moos bleibt aber genauso erhalten wie die Mitarbeiter und Ansprechpartner. „Wir haben alle komplett behalten“, berichtete Rung-Geschäftsführer Hassan Arnaout. Auch Stefan Eichhorn (62), der bisherige Inhaber, gehört weiterhin zum Team.

Er hatte sich zum Verkauf entschlossen, weil er langsam kürzertreten will und aus der Familie niemand für die Nachfolge infrage kam. So bot sich diese Lösung an. „Moos ist eine erfolgreiche Firma mit langer Tradition und großen Anteilen am Markt“, lobt Arnaout.

Mehr Sicherheit für Kunden

Geschäftsführer der Firma Moos ist jetzt sein ältester Sohn Rami. Der 30-Jährige war bisher Betriebsleiter für Sanitär und Heizung bei Rung. „Gemeinsam werden wir noch stärker und wollen die Synergien mit unseren jetzt 40 Fachkräften für Gebäudetechnik zum Vorteil unserer Kundschaft nutzen“, sagt der Jung-Geschäftsführer. „Wir planen für die nahe Zukunft im Bereich Kälte und Klima sowie Lüftung eine stärkere Präsenz am Markt.“ Dafür sind sie schon zertifiziert und brauchen noch gute Leute, die sich auch finanziell verbessern wollen.

So würden sich durch den Zusammenschluss viele Synergieeffekte ergeben. „Zum Beispiel hat der Kunde jetzt noch mehr Sicherheit“, verweist Rami Arnaout auf den optimierten Service. Es könne dann mal sein, dass statt einem Moos-Monteur einer von Rung kommt oder andersherum. Derzeit sind die beiden Firmen schon zusammen am Standort in der in der Duisburger Straße (Moos). Das ergibt Vorteile für die Betriebsabläufe, die Schnelligkeit und die Kommunikation, da sind sich Vater und Sohn Arnaout sicher.

Zertifizierung in Planung

Ohnehin seien sie gerade dabei, bei Moos und Rung die Abläufe zu analysieren und anzupassen, auch neue, innovative Ideen einfließen zu lassen. „Unser Ziel ist es, in beiden Firmen komplett digital zu arbeiten“, erklärt Rami Arnaout, der auch den beiden Homepages ein neues, modernes Gesicht verleihen will. Eines haben die Mitarbeiter beider Firmen gemeinsam: „Wir sind Handwerker aus Leidenschaft, wir machen es mit Liebe und Interesse.“

Beide Firmen befassen sich derzeit als Teil einer Unternehmensgruppe mit dem modularen Aufbau und der Einführung eines prozess- und risikoorientierten Managementsystems nach zwei weltweit anerkannten Normereihen für Qualitäts- und Umweltmanagement mit anschließender Zertifizierung. Damit wäre die Unternehmensgruppe die einzige, die in ihrer Branche ein dokumentiertes, gelebtes und integriertes Managementsystem besitzt. Dabei geht es unter anderem um Strategien, Leitlinien, Merk- und Grundsätze, um Zielsetzungen, Einkaufs- und Entwicklungskonzepte, Weiterbildung, aber auch um die Analyse der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

Auch beim Thema Virenbekämpfung in Corona-Zeiten sind die Firmen Rung und Moos am Ball und arbeiten gerade intensiv an einem Konzept, wie Keime mit Geräten aus der Luft gefiltert werden können. Denn mit Keimen wie Legionellen und Hygienemaßnahmen in den Wasserleitungen kennen sich die zertifizierten Fachleute schon seit Jahren bestens aus. ali

Info: Information und Kontakt unter www.rung-haustechnik.de und moos-schwetzingen-mde.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020