Fisch zum Mitnehmen beim ASV Schwetzingen

Schwetzingen.Der Angelsportverein (ASV) sorgte bei etlichen Schwetzingern für eine sehr willkommene und schmackhafte Abwechslung auf dem Speiseplan. Und diese hieß an zwei Tagen: Fisch to go – Fisch zum Mitnehmen, ausgehend vom Vereinsheim in der Grenzhöfer Straße.

So ließen viele die eigene Küche kalt und versorgten sich mit frisch zubereiteten Zander- und Seelachsfilets von den Anglern. Großen Absatz fand der hausgemachte Kartoffelsalat, für den erneut die fleißigen Vereinsdamen um Angelika Bruckbauer verantwortlich zeichneten.

Schon etwas gespenstig mutete der große Saal im Vereinshaus an, in welchem die kulinarischen Schmankerln abgeholt werden mussten. Neben der Maskenpflicht waren der Weg und die Abstände zur Bedienungstheke genau vorgeschrieben und markiert. Menschenansammlungen waren absolute Fehlanzeige. „Etliche andere Vereine haben uns in den Sommermonaten das To-go-System vorgemacht, da gab es vielerorts auch Grillhähnchen oder Dampfnudeln zum Abholen“, erläutert der ASV-Vorsitzende Markus Strube. Er selbst hatte mit seinem Schatzmeister Jürgen Bruckbauer an der Bedienungstheke alle Hände voll zu tun. „Wir haben derart viele Bestellungen, dass wir an unseren Grenzen angelangt sind“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Im Stress befand sich auch das ergänzend gebildete mobile Auslieferungsteam, welches den eingerichteten Bringservice für die telefonisch erfolgten Bestellungen übernahm. Die Bestelllisten waren voll. „Diese Fisch-to-go-Aktion machen wir sehr gerne in diesem schwierigen Jahr, denn wir wollen keinesfalls die guten Kontakte zu unseren treuen Fischfans, Freunden, Kunden, Unterstützern und Mitgliedern verlieren“, betonte Markus Strube. Und die Freude bei den Abnehmern war den ASVlern sicher. rie

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.11.2020