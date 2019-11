Fit bleiben – auch im Winter

Herbstblues? Keine Lust auf einsames Laufen im Dunkeln? Da können die Lauftreffs rund um Schwetzingen die Motivation erhöhen. Nach Umstellung auf die Winterzeit haben sich kleine Änderungen ergeben. Alle Treffs sind kostenlos, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Neue Mitläufer sind immer willkommen. Die Laufwege sind gut asphaltierte Wald- und Feldwege.

Am Montag um 18.30 Uhr laufen Fortgeschrittene acht bis zehn Kilometer (Tempo 6 bis 6:30 Min/km). Infos gibt’s bei Kerstin Leibert, Telefon 0163/1 64 74 65, E-Mail: kerstin.leibert@googlemail.com. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Grillhütte beim TV Sportplatz.

Ebenfalls montags um 19 Uhr treffen sich erfahrene Läufer für acht bis zwölf Kilometer (Tempo 6 bis 7 Min/km) in Plankstadt, am Hasenpfad, Infos bei Margareta Liebert (Telefon: 06202/60 51 49, E-Mail: malipla@gmx.de). Eine Mittwoch-Gruppe trifft sich um 17.30 Uhr am Spielplatz hinterm Schlossgarten (Maschinenweg) fürs Training auf Feldwegen Richtung Ketsch (acht Kilometer in 6:50 bis 7 Min/km). Infos bei Ulrike Schlager per E-Mail: ulrikeschlager@gmx.de. Donnerstags um 19 Uhr treffen sich am TV-Sportplatz Läufer verschiedener Leistungsniveaus zum Intervalltraining zwischen 400 und 2000 Meter. Infos: birgit.schillinger@googlemail.com

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.11.2019