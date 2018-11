Fit durch den Winter laufen

Der Winter ist kein Grund, die Fitness zu vernachlässigen. Die Lauftreffs in Schwetzingen und Umgebung haben nun teilweise anlässlich der Winterzeit andere Treffpunkte oder Zeiten. Alle Treffs sind kostenlos, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Neue Mitläufer sind immer willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch der nächste Spargellauf am Sonntag, 7. April, kann Motivation sein, regelmäßig im Winter zu trainieren.

Die Laufstrecken sind gut asphaltierte Wald- und Feldwege. Treffpunkt ist, außer bei dem Plankstadter Lauftreff, der Parkplatz an der Grillhüte beim TV Sportplatz.

Montags laufen Fortgeschrittene um 18.30 Uhr acht bis zehn Kilometer (Tempo 6 bis 6:30 Minuten pro Kilometer). Info bei Kerstin Leibert, Telefon 06202/8 55 28 69, E-Mail: kerstin.leibert@ googlemail.com. In Plankstadt, Hasenpfad, treffen sich erfahrene Läufer montags um 19 Uhr für acht bis zwölf Kilometer (Tempo 6:00 bis 6:45 Minuten pro Kilometer). Leiterin ist Margareta Liebert, Telefon 06202/60 51 49, E-Mail: malipla@gmx.de.

Eine Mittwochgruppe trifft sich um 17.30 Uhr am Spielplatz hinter dem Schlossgarten (Maschinenweg) für ein Training auf den Feldwegen Richtung Ketsch (acht Kilometer in 6:50 bis 7 Minuten pro Kilometer. Infos gibt es hierfür bei Ulrike Schlager, E-Mail: ulrikeschlager@gmx.de.

Am Donnerstag treffen sich Läufer verschiedener Leistungsniveaus zum Intervalltraining. Vom Treffpunkt an der Grillhütte um 19 Uhr wird ins Stadion gelaufen. Dort absolvieren die Sportler – jeder in individuellem Tempo – mehrere Intervalle zwischen 400 und 2000 Metern, was die Schnelligkeit verbessert. Infos hierzu erteilt Birgit Schillinger unter der E-Mail birgit.schillinger@googlemail.com. bs

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.11.2018