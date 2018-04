Anzeige

Die Wechseljahre kommen schleichend und beeinträchtigen die Lebensqualität vieler Frauen enorm: Jede zweite Frau im Alter zwischen 45 und 55 Jahren leidet unter Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und einer Reihe weiterer Beschwerden.

„Eine bewusste Lebensführung kann helfen, gut durch die Wechseljahre zu kommen“, sagt Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an der GRN-Klinik. In ihrem Vortrag „Fit durch die Wechseljahre“ am Dienstag, 17. April, spricht sie über die typischen Wechseljahrbeschwerden und gibt Tipps, was Frauen selbst tun können, um starken Beschwerden vorzubeugen oder entgegenzuwirken. Außerdem stellt sie pflanzliche Mittel vor. Der Infoabend beginnt um 18 Uhr in der Cafeteria der GRN-Klinik, Bodelschwinghstraße 10. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Weitere Termine der Vortragsreihe „Frau und Gesundheit 2018“ sind am 19. Juni „Harninkontinenz und Senkung – kein Tabuthema“ sowie am 12. Oktober „Tag der Brustgesundheit“. zg