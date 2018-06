Fit werden und frische Luft tanken

Anzeige

Schwetzingen.68 Teilnehmer, 40 verschiedene Trainings-Stationen und zwei Stunden volle Power – das war der „Beast Day“ auf der großen Sonnenterrasse beim Fitness-Ressort der Firma Pfitzenmeier in Schwetzingen – bei bestem Wetter.

Vor zwei Jahren begannen die Trainer Jacqueline Späth und Andre Luqueba mit einem kleinen Event auf der Wiese hinterm Studio, mittlerweile gibt es dafür eine nagelneue Outdoor-Fläche mit Tartan-Sprint-Bahn, speziellem Equipment und großem Interesse der Mitglieder.

„Wir wollten etwas anderes anbieten, einen Ausgleich zum Studio-Alltag“, erzählt Jacqueline Späth, die das Premium Plus Resort leitet. „Ein Event im Freien, bei dem man all die Dinge machen kann, die in einem normalen Kurs-Format nicht möglich sind: Spiele, Team-Wettkämpfe, Sprints. „Beast Day“ ist kein starres Konzept, es ist jedes Mal abgewandelt und überraschend, auf die Teilnehmer angepasst, aber herausfordernd, intensiv, anders.“