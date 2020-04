Fitness für alle – und gratis

Ostern, das Fest der Familie, der Ausflüge, der Gemeinschaft! Und nun wegen Corona allein bleiben? Vier Tage zu Hause auf der Couch sitzen? Frust schieben und auf bessere Zeiten hoffen? Muss nicht sein. Das kostenlose Oster-Online-Fitness-Festival der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier – zum Mitmachen und mit interaktivem Chat – bietet ein aktives Gemeinschaftserlebnis für alle, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Marken Pfitzenmeier Clubs und Resorts, Venice Beach, Fit Base und Medi Fit bieten ihren rund 175 000 Mitgliedern schon seit Beginn der Corona-Restriktionen über ihre Mitglieder-App einen maßgeschneiderten, interaktiven Fitness-Livestream. Dieser Service gehört zu den ersten Corona-Krisen-Services seiner Art. Das Fitness-Gemeinschaftsprogramm steht nun für ein Oster-Online-Fitness-Festival mit speziellem Ambiente und ausgesuchten Osterangeboten für die ganze Familie allen Menschen der Region zur Verfügung. Es läuft von Karfreitag bis Ostermontag, jeweils von 9 bis 21 Uhr live im Internet: Kostenlos für alle, inklusive Livechat.

Es geht ganz einfach: Mit dem Browser auf die Website www.pfitzenmeier.online gehen, entweder direkt den Livestream anklicken oder anhand des Programms einen Termin heraussuchen und rechtzeitig zum Lieblingsangebot einschalten. Es sind keine Vorkenntnisse nötig und es brauchen keine vorherigen Installationen, Registrierungen oder Hürden bewältigt werden.

Alle Bereiche abgedeckt

Dieses Angebot und seine Entstehung haben ihre eigene Geschichte: „Unser Fitness-Livestream kommt schon seit Beginn der Corona-Krise bei unseren Mitgliedern gut an. Deshalb wollten wir es ihnen als kleines Ostergeschenk ermöglichen, während der vier Tage auch Freunde und Verwandte zum gemeinsamen Online-Fitnesserlebnis einzuladen,“ so Harry Krüger, Initiator des Festivals. „Aber die Größen der Freundeskreise unterscheiden sich sehr. Wo fängt man an und wo hört man auf?“ Da sei im Team die Idee und auch der Wunsch entstanden, dieses Ostergeschenk doch allen Menschen der Region machen zu können, so Krüger. Gesagt, getan: Binnen kürzester Zeit plante das Team ein buntes Mitmach-Programm aus Body & Mind, Cardio & Workout, Kraft, Dance & Fun, Indoor Cycling, Kids & Teens und vielem mehr. Das Walldorfer Start-Up-Unternehmen Actinate organisierte Technik und Produktionsmöglichkeiten. Die neuesten Fitnessstudios in Mannheim und Karlsruhe wurden zu Sendezentralen umgebaut, in denen die Fitnessangebote live ins Internet gestreamt werden.

Übrigens: Es gibt auch einen brandaktuellen, wissenschaftlichen Hintergrund, warum die Menschen einen Weg suchen sollten, sich trotz der Corona-Krise ausreichend zu bewegen und nach Austausch in der Gemeinschaft zu suchen. Laut einer aktuellen Meldung zeige die laufende Längsschnittstudie „COFIT4U“, dass mit zunehmender Dauer von Homeoffice oder Zwangsurlaub der Anteil der befragten Arbeitnehmer, denen es schlecht gehe, wachse.

Die Darmstädter Betriebswirtschaftlerin und Psychologin Ruth Stock-Homburg, Leiterin der Studie, sagte gegenüber dem Evangelischen Pressedienst: „Im Homeoffice haben die Menschen mehr Zeit zum Grübeln und weniger Bewegung.“ Dies steigere Angstgefühle und Stress. So habe bei der Befragung das Stressempfinden der Arbeitnehmer innerhalb von sieben Tagen (25. März bis 1. April) von 30 auf 35 Prozent zugenommen, der Anteil derjenigen mit mittlerem und schlechtem Schlaf von 50 auf 70 Prozent.

Angst um den Arbeitsplatz hätten zunächst 13 Prozent, danach 20 Prozent der Befragten geäußert. Von beruflicher Langeweile, abnehmender Konzentrationsfähigkeit und wachsender Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung zu Hause werde auch das Freizeitverhalten beeinflusst, so die Professorin. Die Menschen würden inaktiver und hätten das Gefühl größerer Erschöpfung.

„Wir sind froh, den Menschen in unserer Region mit unserem Oster-Online-Fitness-Festival in diesen schweren Zeiten einen Dienst bieten, ihnen vielleicht ja trotz all der Einschränkungen etwas Freude mit Bewegung in ihren ungewohnten Alltag bringen zu können,“ freuen sich Harry Krüger und sein Team. zg

