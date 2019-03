Was können ältere Menschen tun, wenn sie merken, dass die Reaktionszeit nachlässt?

Wolfgang Fremgen: Sie können immer eine Auffrischungsstunde in der Fahrschule machen. Wenn ältere Menschen beispielsweise nicht mehr so bewegungsfähig sind, sich beim Rückwärtsfahren nicht mehr gut drehen, dann kann auch auf Fahrerassistenzsysteme zurückgegriffen werden. Die können teilweise alleine einparken oder Lücken vermessen – oder auch warnen, wenn der Abstand zu gering wird. Für das Fahren gibt es außerdem eine Vermeidungsstrategie. Wenn jemand nicht gut oder gerne bei Dunkelheit fährt oder auf der Autobahn, dann sollen sie das einfach vermeiden. Vielen fällt es auch schwer, links abzubiegen, den Abstand und die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs einzuschätzen. Dann können die Fahrer meist einfach dreimal rechts abbiegen. Auf die Auffrischung in den Fahrschulen gehe ich beim Seminar in der Schwetzinger Volkshochschule am Dienstag, 26. März, von 10 bis 11.30 Uhr ein. Da erkläre ich auch, was sich in den vergangenen Jahren geändert hat.

Wie kann man sich am besten für den Verkehr fit halten?

Fremgen: Die Fitness fürs Autofahren ist ähnlich wie die bei Körper und Geist. Sport machen, fahren üben und vielleicht auch unter Anleitung fahren. Mit Kindern oder in der Fahrschule.

Wann sollte man kein Auto mehr fahren?

Fremgen: Es gibt kein Alter, wo ich sage, dass es jetzt nicht mehr geht. Das ist ganz individuell und kommt auf verschiedene Faktoren der Fahrer an. Zum Beispiel, wie gut die Reaktionszeit ist oder Krankheiten wie beginnende Demenz oder auch Medikamenteneinnahmen. Deshalb kann ich das nicht pauschal sagen. Aber Betroffene können einfach bei einem Profi einen Test machen. Jeder muss aber für sich selbst entscheiden, wenn es nicht mehr geht. nina

