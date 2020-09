Fitnesstest im Kölnturm

Mario Walter (l.) und Sebastian Schwald haben den Lauf bewältigt. © Listl

Ein Team der Schwetzinger Feuerwehr hat vergangenes Wochenende am „Kölnturm Treppenlauf“ teilgenommen. Mehrere Teams von Feuerwehren aus dem gesamten Bundesgebiet traten dort an, heißt es in einer Mitteilung der Schwetzinger Feuerwehr.

Der Lauf fand mit voller Atemschutzausrüstung im höchsten Bürogebäude in Köln statt. Mario Walter und Sebastian Schwald mussten hierbei 39 Etagen und 714 Stufen bewältigen. Nach 8:53 Minuten hatten sie das Ziel als 19. der 110 teilgenommenen Mannschaften erreicht. In ihrer Altersgruppe waren nur vier Gruppen schneller.

Betreut wurden die beiden Schwetzinger Atemschutzgeräteträger von Filp Listl. In der Vergangenheit hatten bereits mehrere Teams am so genannten „Skyrun, den Hochhauslauf im Frankfurter Messeturm, unter ähnlichen Bedingungen teilgenommen. Zeigt dies doch, dass sich die Atemschutzgeräteträger ständig fit halten müssen, um den Belastungen in einem Atemschutzeinsatz standhalten zu können. ma/zg

