Flanieren im Sound des Schlossgartens

In Schloss und Schlossgarten startet die sommerliche Festspielsaison: Jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Den Start macht das Nationaltheater Mannheim mit einer Mischung aus Neuheiten und Klassikern beim „Mannheimer Sommer“. Zur Eröffnung gibt es die „Landschaftsmusik“ – ein neues und spannendes Projekt, das an mehreren Orten des Schlossgartens gleichzeitig zu erleben sein wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein „Konzert-Parcours“, der gleich verschiedene Schauplätze im Schlossgarten zum Musikerlebnis macht: Das ist das Konzept der „Landschaftsmusik“ am Sonntag, 15. Juli.

„Wir finden es alle großartig, dass der ,Mannheimer Sommer‘ mit einem interessanten und abwechslungsreichen Programm wieder hier in Schwetzingen zu Gast ist“, sagt Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung: „Und besonders neugierig ist unser ganzes Team auf die neue ‚Landschaftsmusik‘, bei der man durch den Schlossgarten spaziert und Musik genießt.“