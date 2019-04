Fledermäuse beobachten

Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Wohl schon allein deshalb üben sie eine besondere Faszination auf die Menschen aus.

Der Bezirksverband des Naturschutzbundes (Nabu) bietet am Freitag, 12. April, 20 Uhr, eine Abendexkursion an, auf der die Besucher die fliegenden Kobolde der Nacht näher kennenlernen können. Treffpunkt ist am Schlossplatz vor dem Haupteingang zum Schloss. Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern mitmachen, daher ist eine Anmeldung notwendig – an NABU_RNO@ onlinehome.de. Die Tour ist für Kinder geeignet. Ein Teilnehmerbeitrag von 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder zur Unterstützung der Nabu-Arbeit wird erhoben. Bei Regen fällt die Exkursion aus. zg

