Anzeige

Die Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt lädt zur Fledermauswanderung im Schlossgarten mit Umweltstaatssekretär Dr. Andre Baumann ein. Am heutigen Samstag ist um 20 Uhr Treffpunkt am Seiteneingang „Dreibrückentor“ (Lindenstraße/Hebelstraße/Maschinenweg). Die Teilnehmer werden zunächst am Apollo-Tempel im lockeren Gespräch mit dem Umweltstaatssekretär Andre Baumann über seine Aufgaben und aktuelle Projekte im Umweltministerium sprechen.

Anschließend werden die Teilnehmer unter der fachmännischen Führung des Staatssekretärs Ausschau nach den geheimen Einwohnern des Schlossgartens halten.

Für die vorausgehende Gesprächsrunde am Apollo-Tempel darf Essen und Trinken mitgebracht werden. Da die Veranstaltung auf 30 Personen beschränkt ist, wird eine vorherige Anmeldung bei w.wang@gruene-kurpfalz-hardt.de empfohlen. zg