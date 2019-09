Fledermaus-Tour beginnt früher

Das Interesse der naturinteressierten Bürger an den lautlosen „Jägern der Nacht“ war bereits bei der zurückliegenden „Batnight“-Exkursion über groß, so dass sich zahlreiche Fledermaus-Begeisterte, die damals nicht mehr teilnehmen konnten, für die kommende Exkursion am Freitag, 27. September, angemeldet haben.

Nun ist auch für diesen Termin die maximale Teilnehmerzahl erreicht, teilt der Naturschutzbund als Veranstalter mit. Wegen der früher einsetzenden Dämmerung startet die Exkursion am Freitag, 27. September, bereits um 19 Uhr. Die Kleidung sollte der Witterung entsprechend gewählt werden. Bei Regen fällt die Exkursion aus. Eine Taschenlampe sollte mitgebracht werden. Treffpunkt ist vor dem Dreibrückentor des Schlossgartens (Zugang Lindenstraße). zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.09.2019