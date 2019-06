Fleißige Tierschutz-Damen mit einer Spende bedacht

„Wir sind im nächsten Jahr wieder dabei“, versprach Barbara Schwalbe vom Tierschutzverein (TSV) Schwetzingen und Umgebung.

Wie in den Vorjahren haben die Ehrenamtlichen des Tierschutzvereins beim Spargellauf mitgeholfen. Die sieben Frauen waren beispielsweise wieder bei der Startnummernausgabe und bei der Gepäckaufbewahrung eingeteilt. Daher gab es nun nach der Endabrechnung des Spargellaufs eine Spende. Diese setzt sich aus dem Überschuss der Kaffeekasse, Ummeldegebühren sowie nicht-angetretenen und dann weitergebenen Startplätzen zusammen. Dieses Jahr konnte Schatzmeisterin Margareta Liebert beachtliche 587,50 Euro übergeben. Der Tierschutzverein pflegt in der Zähringerstraße in dem liebevoll gebauten Katzenhaus viele Katzen und jedes Tier hat seine eigene Schicksalsgeschichte. Außer den Katzen werden vom Tierschutzverein Hunde, Hasen und weitere Kleintiere in privaten Pflegestellen betreut. Beim Tag der offenen Tür kam nun das Orga-Team des Spargellaufs vorbei und überreichte die Spende an die Vorsitzende Sandra Mummert und ihr Team.

Sabine Lutz-Georgii, die die Helfer beim Spargellauf koordiniert, schätzt die Mitarbeit des Tierschutzvereins: „Ohne die vielen freiwilligen Helfer gäbe es keinen Spargellauf. Und auf die Helferinnen des Tierschutzvereins können wir uns immer verlassen. Die Zusammenarbeit funktioniert seit Jahren prima.“ bs

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.06.2019