Fliegen zu lernen, das muss kein Traum bleiben. Der Sportfliegerclub Schwetzingen ermöglicht eine kostengünstige Ausbildung, die sich fast jeder leisten kann. Bereits mit 14 Jahren kann die Ausbildung zum Segelflieger begonnen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um allen Interessenten Gelegenheit zu geben, die Spielarten dieser Sportart kennen zu lernen, veranstaltet der Sportfliegerclub am Samstag, 12. Mai, auf seinem Flugplatz Herrenteich einen Schnuppertag. Es gibt die Möglichkeit, sich mit allen Flugzeugen des Vereines durch erfahrene Piloten in die Schönheit des Fliegens einweisen zu lassen. Ob Segelflugzeug, Motorsegler, Motorflugzeug oder Ultraleichtflugzeug – Interessenten können auswählen, wie sie in die Luft kommen möchten.

Die Jugendlichen des Vereines werden beim Spargelsamstag für Auskünfte über den Ablauf des Schnuppertages und andere Fragen persönlich zur Verfügung stehen. Das Mindestalter für die Teilnahme am Schnuppertag ist zwölf Jahre, Teilnehmer bis 18 Jahre müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Erwünscht ist die Voranmeldung mit Wunsch-Flugzeugtyp per E-Mail an info@sfc-schwetzingen.de – spätestens bis zum Vorabend um 20 Uhr. Der Flugplatz liegt am Rheindamm zwischen Ketsch und Altlußheim. g z