Beim Heidelberger „Tag der Mathematik“ kommen Gymnasien aus der gesamten Metropolregion zusammen. Insgesamt 250 Mathe-Talente aus fast 30 Schulen treten hier bei den Teamwettkämpfen an. Dieses Jahr war sogar ein Gymnasium aus Frankfurt dabei, der zuständige Lehrer ist ein ehemaliger Hebel-Schüler und betreut nun an seiner Schule die Begabten-AG.

Bei der Unterstufe (Klasse 5 bis 7) kam es darauf an, möglichst viele Aufgaben schnell und richtig zu lösen. Die Gruppe, bestehend aus fünf Schülern, bekam eine Fragestellung vorgelegt und erst, wenn sie sich auf eine Lösung geeinigt hatte, erhielt sie die nächste Aufgabe. Das Hebelteam schaffte in 60 Minuten 47 richtige Aufgaben. Dies bedeutete am Ende Rang zwei für Michelle Dittes, Mathis Homann, Levente Mihalyi, Kai Schüler und Jonas Wendtland. Bei der Siegerehrung im riesigen Chemie-Hörsaal durften sie zurecht stolz ihre Urkunde und einen Sachpreis – ein Knobelspiel – in Empfang nehmen.

Anregende Mitmach-Aktionen

Im Mittelstufenwettbewerb hatte das relativ junge Team mit David Birkel, Jan Bollian, Jannis Burkard, Laetitia Dobiasz und Fynn Janson schwierige Aufgaben zu lösen und zu beweisen. Sie kamen am Ende auf Platz elf. Für beide Altersgruppen gab es außerdem noch Vorträge (beispielsweise über platonische Körper, die sie Schüler mit Erbsen und Zahnstochern nachbauten) und andere anregende Mitmach-Aktionen. bs