Flirrende Hommage epischer Gezeiten

Luft holen, abtauchen und musizieren – dieses illustre Bild bot sich den Besuchern des Rokokotheaters beim Gastspiel des „Mannheimer Sommers“ in Schwetzingen. Die Musiker von „Aquasonic“ spielen in einem Aquarium. © Lenhardt

Am Anfang ist es nur ein prustendes Blubbern, mit dem Laila Skovmand vom dänischen Ensemble „Aquasonic“ die rund 2000 Liter Wasser, die sie umgeben, in Wallung versetzt. Doch bald schon nimmt das vermeintlich kindliche Spiel, mit dem wir uns alle schon einmal am heimischen Badewannenrand zu Unterwassermelodikern der anderen Art verwandelten, Konturen an. Die ätherischen Klänge von Tin-Tins

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4324 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.07.2018