Flitzen mit Fred Fuchs

Schwetzingen.Der erste Spargel wurde am finalen März-Wochenende auf dem Schwetzinger Schlossplatz angeboten – es war keiner aus der bekannten Spargel- und Festspielstadt, aber er wuchs in badischem Boden. Dass es mit der Spargelsaison langsam losgeht, zeigt der Spargellauf: Dieser wird am Sonntag, 7. April, Hunderte Lauffreudige in den Schlossgarten locken. Diesmal gibt’s ein kleines Jubiläum: Der Schwetzinger Spargellauf findet zum zehnten Mal statt.

Lange Strecken ausgebucht

Während die großen Distanzen (fünf und zehn Kilometer) sowie der Schülerlauf (1200 Meter) ausgebucht sind, können die Kleinsten (Jahrgang 2012 und jünger) noch ihre Turnschuhe schnüren und beim Kinderlauf der „Schwetzinger Zeitung“ mitmachen. Das Kindernachrichtenmaskottchen Fred Fuchs freut sich über viele Mitstreiter – denn er ist auch vor Ort. Los geht’s hier um 9.45 Uhr. kaba

Info: Anmeldungen nfür die Schüler- und Kinderlauf am Sonntag, 7. April, 9.45 Uhr, und alle Infos unter www.spargellauf-schwetzingen.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019