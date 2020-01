Flüchtlinge ziehen nach Hockenheim

Hier entstand das Feuer. Der Qualm stieg durch den Schacht hoch. © Gruler

Schwetzingen/Hockenheim.Die Stadt Schwetzingen wird ab März ein Gebäude in der Industriestraße 4 in Hockenheim nutzen, um dort die vom Brand im Hotel Atlanta betroffenen Flüchtlinge unterzubringen. Das schreibt der Schwetzinger Bürgermeister Matthias Steffan in einer Pressemitteilung.

Wegen eines technischen Defektes an einer Elektroleitung hatte es in der Unterkunft zur Anschlussunterbringung in der

...