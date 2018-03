Fluktuation bei Kinderchor

Anzeige

Freudig empfing die Vorsitzende Sabine Rebmann, an die 50 aktive und fördernde Mitglieder im Weldesaal des „Blauen Lochs“ zur 164. Jahreshauptversammlung des Sängerbundes. Dabei wurde unter anderem eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags beschlossen, da das Thema Kostensteigerung auch an Vereinen nicht vorbeigeht, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt.

Der Mitgliedsbeitrag wurde nun seit 2011 erstmalig wieder erhöht und staffelt sich ab 1. Januar 2019 wie folgt: aktive Mitglieder zahlen 50 Euro, fördernde Mitglieder 35 Euro. Jedes weitere Mitglied kostet 20 Euro, unabhängig ob aktiv oder passiv. Eine Doppelmitgliedschaft wird mit 70 beziehungsweise 55 Euro angerechnet. Der Familienbeitrag beläuft sich auf maximal 90 Euro jährlich, unabhängig von der Anzahl angemeldeten Personen.

Der Vorstand Vorsitzende: Sabine Rebmann, Stellvertreter: Michael Hardung Kassenwartin: Marion Schwab, 2. Kassenwartin und 2. Schriftführerin: Gerlinde Kuttelwascher; Vertreter der fördernden Mitglieder: Joachim Schäfer, Kinderchorbetreuerin: Cindy Weidner, Veranstaltungsausschuss-Vorsitzende: Renate Schnitzer, Veranstaltungsausschuss: Tanja Orth-Laco, Doris Ronellenfitsch, Joachim Stolpmann, Julia Wiegand, Birgit Schuh-Staudt. Kassenprüfer: Gabi Gehrke und Gerald Wettengel. Vertreter „d’accord“: Jutta Greulich und Michael Hardung, Stimmführer „d’accord“: Elke Prisching, Sigrid Ziehr, Wolfgang Heim, Notenwart: Jutta Greulich, Wolfgang Heim Vertreter „SchwetSingers“: Rosi Kinzer, Christina Valdna, Stimmführer: Malena Rebmann, Martina Grimm, Holger Herrmann, Notenwart: Tea Komppa-Schlieper, Susanne Netter. zg

Außerdem standen Neuwahlen auf dem Programm. Rebmann bedankte sich zuvor bei den auf eigenen Wunsch ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre ehrenamtliche, teils sehr lange Vereinsarbeit: Kerstin Steinhilper (zwei Jahre „SchwetSingers“-Vertreterin und 15 Jahre Notenwartin), Nicole Fackel (zwei Jahre „SchwetSingers“-Vertreterin), Annika Staudt (fünf Jahre Pressereferentin) sowie Brigitte Seele-Moch (sechs Jahre Veranstaltungsausschuss). Vakant bleibt vorerst das Amt des Pressereferenten.