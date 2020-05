Focaccia ist auch als Grillbeilage geeignet

Rezept: für 4 Personen (Hauptgericht) oder 6 bis 8 Personen (Beilage),

Zubereitungszeit: etwa 2,5 Stunden (inklusive Geh- und Backzeit),

Zutaten: 1 Päckchen Trockenhefe, 250 ml lauwarmes Wasser, 1 TL Zucker, 1 TL Salz, 500 g Dinkelmehl, etwas Rosmarin (gehackt), etwas Salbei (gehackt), 5 EL Olivenöl, 200 g Cherrytomaten, ½ Zwiebel, etwas Meersalz zum Bestreuen;

Zubereitung: Für den Hefeteig zunächst die Hefe und den Zucker in das lauwarme Wasser einrühren und das Gemisch für ein paar Minuten stehen lassen. In der Zwischenzeit kannst du die frischen Kräuter fein hacken. Vermenge als Nächstes das Mehl mit dem Salz und den Kräutern in einer großen Schüssel. Drücke in die Mitte des Mehls eine Mulde und gebe dort dein Hefegemisch sowie drei bis vier EL Olivenöl hinein. Jetzt heißt es kräftig kneten – und zwar von außen nach innen. Das funktioniert übrigens am besten mit den Händen. Lass den Teig dann abgedeckt für etwa eine Stunde gehen.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in Halbringe. Die Tomaten gründlich waschen. Wenn die Ruhezeit des Teigs vorbei ist und er sein Volumen deutlich erhöht hat, kannst du diesen auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech rund oder oval ausrollen. Decke diesen dann noch einmal ab und lass ihn mindestens eine weitere halbe Stunde gehen.

Heize den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Drücke in den Teig mit dem Finger kleine Mulden und lege in diese die Cherrytomaten hinein. Als Nächstes kannst du die Zwiebelhalbringe gleichmäßig auf dem Teig verteilen und die Focaccia mit etwas Meersalz bestreuen.

Zu guter Letzt das Brot mit etwas Olivenöl beträufeln, ehe es für etwa 20 Minuten in den Backofen geht. Die Focaccia vor dem Verzehr etwas abkühlen lassen. Ich mag sie am liebsten lauwarm. vs

