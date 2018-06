Anzeige

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born wirbt für das jugendpolitische Programm des Landtags „Was uns bewegt“: „Die Veranstaltungsreihe bringt Jugendliche und Landespolitiker ins Gespräch – ein erfolgreicher Beitrag zur politischen Bildung“, so Born.

Im Juni 2019 steht der nächste Jugendlandtag an, der in regionalen Jugendkonferenzen vorbereitet wird. Ab sofort können sich alle Verbände und Träger der freien Jugendhilfe sowie der Kreisjugendring Rhein-Neckar mit jugendpolitischen Foren oder Veranstaltungen, die im Zeitraum von Juli 2018 bis Mai 2019 stattfinden, beim Landtag anmelden. „Der Landtag stellt für regionale Jugendkonferenzen finanzielle Unterstützungen bereit“, so Born. Zur Koordinierung wurde der Landesjugendring mit der Einrichtung einer Regiestelle beauftragt. Die Kontaktdaten des Projektreferenten stellt das Wahlkreisbüro von Daniel Born zur Verfügung: E-Mail buero@daniel-born.de oder Telefonnummer 06205/3 83 24. zg