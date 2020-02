Förderpreis für soziales Engagement

Region.Zum fünften Mal können sich sozial engagierte Gruppen, Projekte und Vereine freuen: Der Award des Rotary-Clubs Schwetzingen wird wieder verliehen. 2016 zum ersten Mal vom Rotary-Club Schwetzingen-Kurpfalz gestiftet, haben nun auch dieses Jahr wieder Bewerber aus der Region rund um Schwetzingen die Möglichkeit, ihre unterstützenswerten Projekte einzureichen.

Der mit bis zu 5000 Euro pro Projekt dotierte Förderpreis ist zur Unterstützung sozialer Vorhaben in der Region Schwetzingen-Kurpfalz vorgesehen und soll lokale, vorbildliche, gemeinnützige Projekte aus den Bereichen Soziales, Bildung/Erziehung, Wissenschaft/Forschung, Kunst, Kultur, Sport oder Umwelt ins Leben rufen oder unterstützen. Wie bereits in den Vorjahren haben mehrere Projekte die Chance auf einen Preis, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hauptgewinner des Awards 2019 war der Caritasverband Rhein-Neckar mit seinem Vorhaben, an seinem Altenzentrum in Plankstadt einen Bouleplatz anzulegen, mit dem Zweck, so eine Begegnungsstätte für Jung und Alt zu schaffen. Doch nicht nur die Caritas profitierte vom mit 5000 Euro dotierten Hauptpreis, auch zahlreiche andere Vorhaben konnten gefördert werden: Weitere Gewinner waren das BiBez Heidelberg, die Nordstadt-Grundschule Schwetzingen, die Bürgerstiftung Wiesloch, die TSG Ketsch und weitere Gruppen und Organisationen.

„Auch 2019 waren wir erneut überrascht über die Bandbreite der unterschiedlichen Bewerbungen aus dem Raum Schwetzingen Kurpfalz“, äußerte sich der Rotary-Präsident Marc-Philipp Unger. So ist die Bilanz der Rotarier durchweg positiv. Auch der gefasste Beschluss, die Awards auszubauen macht sich positiv bemerkbar. Können doch somit mehrere förderungswürdige Projekte gleichzeitig unterstützt werden.

Einsendungen bis Ende Mai

Zugelassen zur Bewerbung sind Bürger, Vereine, Initiativen, Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen, soziale und kirchliche Einrichtungen sowie Unternehmen, Personen und Institutionen mit gemeinnützigen Zielsetzungen in den genannten Bereichen, deren Projekt im Bereich der Region Schwetzingen-Kurpfalz realisiert wird. Bewerbungen können bis zum 31. Mai vorgenommen werden. Die Bewerber werden nach Ende des Abstimmungsverfahrens zeitnah über das Ergebnis informiert. Bewerbungen können per E-Mail an schwetzingen.kurpfalz@gmail.com oder postalisch an die Fördergemeinschaft Rotary Club Schwetzingen-Kurpfalz, c/o Dr. Bodo Seydler, Hauptstraße 47, 76669 Bad Schönborn. zg

Info: Weitere Infos, Formulare und Bewerbungsunterlagen unter www.schwetzingen-kurpfalz. rotary.de.

