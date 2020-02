Forderung nach Transparenzsatzung

In einer Stellungnahme reagieren die Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS) auf den Artikel der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) „Keine geheimen Absprachen hinter verschlossenen Türen“ (SZ, 21. Februar, Seite 10).

„Als Aktive Bürger Schwetzingen wollen wir noch einmal unsere Sorge um den Verfall der politischen Kultur näher erläutern“, leiten die ABS ihr Schreiben, gesendet von Dieter Goldschalt, ein. „Politische Kultur lebt von der Meinungsvielfalt, von erfrischender Streitkultur, von gegenseitiger Achtung der Person und deren Meinung. Politische Kultur ist geprägt von positiver Betrachtung anderer Meinungen. Sollte der Eindruck entstanden sein, dass die eigene Meinung beim Mitdiskutierenden anders als selbst gemeint wahrgenommen wird, ist es selbstredend, dass man seine Aussage dahingehend überprüft, dass sie klar und deutlich formuliert ist und nicht zu Missverständnissen Anlass gibt. Selbstreflexion wird so etwas genannt. Unterschwellige Andeutungen über mangelndes Wissen, Verständnis und fehlende Informationen des Gegenübers fallen unter den Begriff negative Rhetorik. Diese Art der Rhetorik sollte in der politischen Kultur nicht gebraucht werden, sondern den Demagogen und Extrempopulisten überlassen werden.“

Weiter schreiben die Aktiven Bürger: „Politische Kultur ist auch, dass nebensächliche Aussagen nicht aufgebauscht werden und aus dem Zusammenhang des Gesamttextes besonders interpretiert werden. Politische Kultur zeichnet sich aus durch respektvollen Umgang mit dem Gegenüber. Politische Kultur lebt von der offenen und öffentlichen Diskussion. Der Gesetzgeber hat dies in der Gemeindeordnung klar und unmissverständlich geregelt, indem er die Öffentlichkeit der Sitzungen von Gemeinderat und seinen Ausschüssen als Regel festlegte. Die Öffentlichkeit der Beratung ist die Regel und darf nicht die Ausnahme sein. Ein Kommunalpolitiker hat einmal bei Antritt seines Amtes gesagt, dass den Bürgern gesagt und transparent gemacht werden muss, warum die Dinge so passieren müssen, wie sie passieren. Genau das bedingt Öffentlichkeit der Beratungen. Auch das Landesinformationsgesetz, Paragraf 1 Grundsätze, setzt hier neue Maßstäbe“, so die ABS und ergänzen: „Wir regen an, dass die Gemeinde eine Transparenzsatzung schafft. Es kommen zukünftig auf die Gemeinde große Aufgaben zu. Es ist unerlässlich, die Bürger mitzunehmen. Dies kann nur geschehen, wenn Entscheidungen transparent getroffen werden und die Interessen der Bürger berücksichtigen.“ zg

