Forderung: Soziale Berufe neu bewerten

Belastete Mütter früh erreichen

Die Sozialdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Stefanie Jansen, verwies auf einige schon vor Jahren geschaffene Angebote. Jetzt müssten „die guten Dinge verstetigt und weiterentwickelt werden“, hoffe sie auf wichtige Impulse für die Zusammenarbeit und plädierte für eine verstärkte Kooperation mit den Kommunen.

Jugendamtsleiterin Susanne Keppler und Dr. Christiane Hornstein, Ärztliche Leiterin des Zentrums für Peripartale Therapie am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch, erläuterten das „Hand in Hand“-Präventionsnetz für Schwangere und junge Familien im Rhein-Neckar-Kreis. In der Verantwortungsgemeinschaft aus Jugendhilfe und Gesundheitssystem werden Familien mit Kindern bis drei Jahren unterstützt. Belastete Mütter und junge Familien sollten zu einem frühen Zeitpunkt erreicht werden. Ziel von „Hand in Hand“ ist die Prävention von kindlichen Entwicklungsrisiken sowie der Gefährdungslagen während der Schwangerschaft oder nach der Geburt. Dazu gehören unter anderem die Qualifikation eines interdisziplinären Helfersystems und die Angebote niederschwelliger Behandlung und Unterstützung durch Psychiater und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendhilfe. Der Film „Guter Start in die Familie“ zeigte einige Beispiele, wie „Frühe Hilfen“ arbeiten.

Katharina Funk und Martina Zimmermann von der Netzwerkkoordination des Sachgebiets erläuterten die Teams aus Fachkräften der unterschiedlichsten Bereiche. Hebammen, Gynäkologen, Psychiater, Neurologen, Psychotherapeuten, Allgemeinärzte, Fachkliniken, Jugendhilfe und Mitarbeiter der Schwangerenberatung und der psychologischen Beratungsstellen können helfen und belastete Familien in Krisen unterstützen. Das Elternbildungsprogramm „Stärke“ des Landes bietet zudem die Möglichkeit, Kurse mit den Schwerpunkten auf frühkindlicher Entwicklungsförderung, Ernährung und Pflege wahrzunehmen. Offene Treffs sind Anlaufstellen für ratsuchende Eltern und werden von pädagogischen Fachkräften begleitet. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass der Rhein-Neckar-Kreis bereits über ein stattliches Portfolio an Hilfen verfügt. Dennoch gibt es noch längst nicht in allen Orten feste Ankerpunkte für Eltern und ihre Kinder.

Honorarbasis überholt

Beim „Markt der Möglichkeiten“ informierten im Lutherhaus unter anderem das Forum Ernährung des Kreises, der Schwetzinger Baby-Treff von Waltraud Hauth, die Offenen Treffs des Familienzentrums Walldorf und Sinsheim, das Diakonische Werk Weinheim und die Familienpaten des Kinderschutzbundes Hockenheim.

Den Nutzen von Familienbildung und Prävention beleuchtete ein Vortrag von Professor Dr. Uta Meier-Gräwe. Die Lehrstuhlinhaberin für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft an der Uni Gießen ging vor ihrer Kosten-Nutzen-Analyse mit dem Sozialstaat ins Gericht: „Mit der Bezahlung der Fachkräfte auf Honorarbasis kommen wir nicht weiter, wir brauchen dringend eine Neubewertung der Sorgeberufe, sonst kommen wir in Teufels Küche.“ Dafür bekam die Familiensoziologin viel Beifall.

Dass die Soziale Arbeit nicht nur Kosten verursacht, sondern einen Nutzen erbringt, das heißt, eine Leistung darstellt, sei lange Zeit nicht berücksichtigt worden. Die Wissenschaftlerin zitierte aus ihrer Expertise zum Projekt „Guter Start ins Kinderleben“, die sie für das St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen erstellt hat. Beim Übergang zur Elternschaft seien Familien Hilfeangeboten besonders offen gegenüber eingestellt: „Je früher Risiken erkannt und Benachteiligungen aufgefangen werden, desto eher können Gefährdungen des Kindeswohls, deren Folgen und dadurch entstehende gesellschaftliche Folgekosten vermindert werden.“ Die Kosten infolge von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung würden allein in den USA auf insgesamt 80,3 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt.

Die Kosten „Früher Hilfen“ bei uns seien gegenüber den Folgekosten bei Kindeswohlgefährdung gering, bereits bei kleinen Erfolgen durch „Frühe Hilfen“ seien diese wirtschaftlich rentabel, erläuterte die Professorin: „Frühe Hilfen müssen als sinnvoll angelegte Zukunftsinvestition für die betroffenen Kinder wie für die Gesellschaft insgesamt begriffen werden.“

Dem Auftakt in Schwetzingen sollen weitere Fachveranstaltungen der „Frühen Hilfen“ im Rhein-Neckar-Kreis folgen. Oliver Schlik (Klavier) und Jonas Jessl (Cello) von der Musikschule Schwetzingen boten im Lutherhaus den musikalischen Rahmen.

