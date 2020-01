„Fortsetzung folgt“ mit einem Werkstattfest

Otto Mindhoff war der Gründer und Macher hinter dem Xylon-Museum + Werkstätten in der ehemaligen Invalidenkaserne in Schwetzingen. Im November verstarb Mindhoff im Alter von 87 Jahren (wir berichteten). Zurück lässt er ein kunstvolles Andenken, das Familie, Freunde und Kreative aus dem engen Kreis Mindhoffs erhalten möchten – allen voran Dr. Wolfgang Naumer und Dr. Kristina Hoge als Nachfolger Mindhoffs an der Spitze des Xylon-Vereins.

Das bewährte Konzept wird mit der traditionellen Winterausstellung ab Samstag, 25. Januar, fortgesetzt. Wie in den vergangenen Jahren präsentiert die langjährige Wegbegleiterin Mindhoffs, Gudrun „Ju“ Mindhoff, eine Schau an Werken, die von Kindern und Erwachsenen unter ihrer Regie in der angrenzenden Werkstatt entstanden sind. Die Vernissage ist um 17 Uhr. Gleichzeitig wird mit Bewährtem Neues kombiniert: Zur Ausstellungseröffnung gibt es erstmals ein Werkstattfest, mit dem Otto und Gudrun Mindhoff für deren Engagement gedankt werden soll. Dabei stellt sich auch Andrea Tewes (Jugendkunstschule Brühl) vor. Sie soll Nachfolgerin von „Ju“ Mindhoff als Werkstattleiterin werden und künftig mit die Kunstkurse in den Xylon-Werkstätten leiten. Das neue Kursprogramm wird gerade zusammengestellt und soll demnächst in einem Katalog erscheinen.

Verlosung von Originalgrafiken

Auch ausgewählte Exponate aus der bestehenden Sammlung Otto Mindhoffs werden bei der ersten Schau in diesem Jahr im Xylon zu sehen sein, die unter dem Motto „Fortsetzung folgt“ steht. Neben der Begrüßung durch den Vorsitzenden Dr. Wolfgang Naumer und einer thematischen Einführung durch Gudrun Mindhoff und der neuen Werkstattleiterin Tewes erwartet die Ausstellungsbesucher ein stimmungsvoller Nachmittag mit Sektempfang und Fingerfood-Häppchen – musikalisch umrahmt von Aart Gisolf von der Jazzinitiative Schwetzingen.

Mit der Fortsetzung, die eine frische Note durch die Konzipierung erhält, wollen Familie und Freunde sich für den Erhalt des Xylon-Museums und der Werkstätten einsetzen. Denn wie genau es weitergehen soll und ob die Kreativschmiede an Ort und Stelle bleiben kann, ist noch offen. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg wollten sich zu diesem Thema noch nicht äußern.

Zur Ausstellung wird neben einem Katalog auch eine Verlosung angeboten. Für 5 Euro können Lose erworben werden. Als Gewinne winken drei Originalgrafiken – darunter eine von Otto Mindhoff – und ein Gutschein für Kunstkurse im Xylon. Die Ausstellung ist bis 23. Februar samstags von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Terminanfragen sind per E-Mail an werkstatt@xylon-museum.de zu richten. Es werden zudem Führungen (kostenfrei) durch Ausstellung und Werkstatt an den Samstagen, 1. und 15. Februar, jeweils um 17 Uhr von Gudrun Mindhoff und Andrea Tewes angeboten. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020