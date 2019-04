Forum für Eltern soll wiederholt werden

Das erste Willkommensfrühstück kam prima an: Die Stadt Schwetzingen initiierte gemeinsam mit der Abteilung „Frühe Hilfen“ beim Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis dieses Zusammentreffen für Eltern mit Neugeborenen im Alter von null bis sechs Monaten. Im Josefshaus konnten die zahlreich erschienenen frischgebackenen Eltern gemeinsam frühstücken, neue Kontakte knüpfen oder alte Bekanntschaften auffrischen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

Neben dem zwanglosen Austausch untereinander gab es für die Besucher die Möglichkeit, sich über die unterschiedlichen Angebote für Eltern mit Kleinkindern in Schwetzingen zu informieren. So stellte Waltraud Hauth ihre „Milky Way Baby Group“, einen offenen Treff für Mütter mit Babys, vor. Hier haben Mütter die Möglichkeit sich zu treffen, auszutauschen und über Eltern-Kind-Themen zu sprechen, wie sie erklärte.

Andrea Mai und Annemarie Schneider von der Stadt Schwetzingen thematisierten im Anschluss die Arbeit des Generationenbüros und informierten über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen in Schwetzingen. Sie stellten den Zuhörern die unterschiedlichen Formen der Kindertagesbetreuung und das Vormerkverfahren für einen Krippen- oder Kindergartenplatz vor.

Wegweiser mit diversen Tipps

Abschließend berichteten Katharina Funk und Martina Zimmermann vom Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis über die Arbeit der „Frühen Hilfen“ und präsentierten den Anwesenden ihren neuen „Wegweiser für Eltern“. Dieser führt alle Anlaufstellen, Beratungs- und Hilfsangebote der „Frühen Hilfen“ für Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren im Rhein-Neckar-Kreis auf.

Neben diesen Kurzvorträgen konnten sich die Eltern an den verschiedenen Ständen über die Angebote für Kleinkinder in Schwetzingen informieren. Mitgewirkt haben hier die katholische Kirchengemeinde, die Musikschule, das Forum Ernährung, die Abteilung „Frühen Hilfen“, die evangelische Kirchengemeinde, die Erziehungsberatungsstelle und die Schwangerschaftsberatung der Caritas, die Landeskirchliche Gemeinschaft, das Frauencafé, das Diakonische Werk sowie das Generationenbüro der Stadt Schwetzingen. Aufgrund der positiven Resonanz der Teilnehmer sei eine Wiederholung im Herbst angedacht, so die Mitteilung abschließend. zg

Info: Weitere Informationen zur „Milky Way Baby Group“ unter www.allerlei-hebammerei.de. Der „Wegweiser für Eltern“ ist unter www.familienwegweiser-rnk.de zu finden.

