Französische Quiche aus Plankstadt

Schwetzingen/Plankstadt.Bevor am Freitagabend der Weihnachtsmarkt mit den Gästen aus den Schwetzinger Partnergemeinden startete, gab es am Vormittag eine deutsch-französische Backgemeinschaft im Haus von Dr. Ulrike Klimpel-Schöffler in Plankstadt.

In der Küche der früheren Ärztin und ihres Lebensgefährten Eiko Wilke duftet es nach Quiche Lorraine. Evelyne Levieuge aus der Schwetzinger Partnerstadt Lunéville holt gerade ein Blech mit den leckeren Specktörtchen aus dem Ofen. Bis Sonntagabend wird die Quiche mit verschiedenen Zutaten wie Schweizer Käse am Stand der Franzosen auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Weil die Spezialität immer gleich weg ist, muss immer noch einmal nachgebacken werden. Knapp 50 Speckkuchen haben Marie Viroux, Jean-Luc Michel sowie Evelyne und Guy Levieuge aus Lunéville mitgebracht, mindestens zwei Dutzend werden jetzt noch produziert. Eiko Wilke und Guy Levieuge kennen sich schon mehr als 30 Jahre, als der Franzose noch Gemeinderat in seiner Heimatstadt war. Dass es bei den Backtreffen in Plankstadt immer recht lustig zugeht, ist klar. Es gibt Kaffee und Plätzchen, auch der Quittenlikör mundet. Ulrike Klimpel-Schöffler hat für die französischen Freunde eben das etwas andere Adventsgedicht von Loriot übersetzt. Marie Viroux, die in Lunéville Beigeordnete für Städtepartnerschaften und damit Nachfolgerin ihrer langjährigen Freundin Evelyne ist, feilt mit Eiko Wilke noch an ihrer Rede für die offizielle Begrüßung der Partnerstädte am Samstagabend. Dann meldet sich wieder der Backofen. Auch Layla und Toja, die beiden kleinen Hunde von Ulrike Klimpel-Schöffler, schauen gebannt zu, als Evelyne Levieuge das nächste Blech mit der Quiche rausnimmt.

Die Quiche waren auch am Freitagabend ein Hit neben den vielen anderen Speiseangeboten mit internationaler Note. Dazu gab’s klasse Musik von „Acoustic Rock Night“. Unter anderem mit Violine, Cello und sogar einer Mundharmonika trotzen die Musiker dem Regen und heizten den Zuschauern mit „Because of the Night“, „Castles“ oder auch „Locked out of Heaven“ richtig ein.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.12.2019