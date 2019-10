Französischer Nachmittag

Immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr öffnet das Hilda-Café im Hebelhaus für die Schwetzinger Senioren seine Türen. An jedem ersten Donnerstag im Monat ist auf Einladung der Stadt ein besonderer Referent zu Gast. Am 10. Oktober ist die Sängerin Rosi Goos zu Gast. Sie gestaltet – passend zur diesjährigen 50-Jahr-Feier der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Lunéville – einen französischen Nachmittag mit Chansons. Alle Senioren sind eingeladen, einen kurzweiligen Nachmittag in netter Gesellschaft, bewirtet von den ehrenamtlichen Helfern der Freiwilligenagentur „Sei dabei“ zu genießen.

Das Besondere am Hildacafé ist auch, dass jeder Gast nur das bezahlt was er kann, denn für die angebotenen Getränke und Speisen steht eine kleine Spendenkasse bereit. Einlass ab 14.30 Uhr, Beginn 15 Uhr, Eintritt frei. zg

Info: Alle Termine des Hilda-Cafés stehen unter www. johann-peter-hebel-haus.de

