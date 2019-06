Frau mit Rollator angefahren

Ein ältere Frau mit einem Rollator ist von einem Auto in der Schloßstraße/Zeyherstraße von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Dienstag kurz nach 11 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich angefahren und nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Ein Rettungshubschrauber landete im Ehrenhof, um den Notarzt s so schnell wie möglich zur Verletzten zu bringen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.06.2019