Frauen besser erreichen

Region.Der Fachkräftemangel betrifft immer mehr Branchen in Deutschland – auch in der Rhein-Neckar-Region haben viele Unternehmen damit zu kämpfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine mögliche Lösung präsentiert nun das Welcome Center Rhein-Neckar zusammen mit der Kontaktstelle „Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald“ das Angebot „Als Arbeitgeber für weibliche und internationale Fachkräfte sichtbarer werden – so klappt es!“ Unter diesem Titel findet nämlich am Mittwoch, 3. Dezember, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eine Online-Videoveranstaltung statt.

Erfahrungsaustausch inklusive

In Zeiten des Bewerbermangels ist eine größere Auswahl an Kandidaten für Unternehmen bares Geld wert. Welche weiteren Vorteile hat ein vielfaltsorientiertes Recruiting für Personalverantwortliche? Das erklärt im Vortrag Businesscoach Annika von Redwitz, zertifizierte Diversity-Beraterin. Thorsten Volz, Geschäftsführer von Perrek steuert das Praxisbeispiel bei.

Nach den Referenten kommen die Teilnehmer selbst zu Wort: Zunächst tauschen sie sich in über eigene Erfahrungen aus, danach entwickeln sie Ideen für die Personalplanung. zg

Info: Interessierte sollen sich bis Donnerstag, 26. November, per E-Mail lisa.sieckmeyer@rhein-neckar-kreis.de melden.

