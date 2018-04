Anzeige

Bomben, Menschenrechtsverletzungen und die Unterdrückung der Frau. Dieses Bild bekommt das Publikum meist aus der Berichterstattung der Medien über den Iran vermittelt. Doch ist es dort wirklich so schlimm? Auf diese Frage gibt die Kulturwissenschaftlerin Barbara Wilderotter (Bild) im Hebelhaus Antwort.

Im November 2017 reist sie selbst durch den Iran und macht eigene Erfahrungen, die sich – vorab gesagt – nicht ganz mit dem weit verbreiteten Bild decken. Zu Beginn gibt Wilderotter einen kleinen Überblick über die Geschichte des Irans und erzählt von dem heute noch andauernden Grundkonflikt. Es stellt sich der Politik in dem Land nämlich immer wieder die Frage, ob der Iran ein bürgerlicher Staat mit westlicher Prägung oder ein von Geistlichen geführter Staat mit islamischer Prägung ist oder wird. Die Darmstädterin hat sich mit den Frauen beschäftigt, weil diese immer weniger mit den Regeln, denen sie sich hingeben müssen, einverstanden sind. 55 Prozent der Iraner sind unter 30 Jahre und meist hochgebildet. Sie stellt neun Fotografinnen vor. Diese haben alle eine professionelle Ausbildung und leben und arbeiten in ihrem Heimatland. Die Referentin zeigt Bilder der einzelnen Künstlerinnen, welche zum einen das wichtige Thema Umwelt im Iran und zum anderen die Verbote der Frauen widerspiegeln. Die 30-jährige Thamine Monzavi beispielsweise dokumentiert in ihren Arbeiten die Nomaden, die in wüstenähnlichen Gebieten leben. Ebenso sind Geschlechtertrennung, Erdbeben und der Urmiasee im Iran Themen.

Besonders berührt haben sowohl das Publikum als auch Wilderotter die Fotografien von jungen iranischen Sängerinnen. Da Frauen in diesem Land nicht öffentlich singen dürfen, wurden sie gebeten, sich vor einen lila glitzernden Vorhang zu stellen und nur so zu tun, als ob sie singen würden. Obwohl so jeder weiß, dass sie kein Ton selbst erzeugen, ist die Leidenschaft und die Liebe zur Musik in ihren Gesichtern abzulesen.