Frauenbewegung im Blick

Am 12. November 1918 war die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland. Ein langer Weg zur rechtlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland begann – und er dauert noch an.

Deshalb lädt der Kirchenbezirk am Montag, 24. September, von 14.30 bis 17 Uhr zum Bezirksfrauentag im Lutherhaus ein. Nach dem Kaffeetrinken, bei dem man Teilnehmer aus anderen Gemeinden des Kirchenbezirks kennenlernen kann, gestaltet Eva Zimmermann den weiteren Nachmittag. Sie ist Referentin für Gender, Lebensalter und Lebensformen bei der Abteilung „Frauenarbeit“ der badischen Landeskirche und verhilft zunächst zu einem historischen Überblick über die Frauenbewegungen Deutschlands. Außerdem möchte sie mit den Gästen und deren Erfahrungen zum Thema „Feministische Emanzipationsgeschichte“ in einen lebendigen Austausch gehen. Kurzentschlossene sind willkommen. zg

