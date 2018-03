Anzeige

Das Frauencafé verwandelt sich am Mittwoch nach Ostern, 4. April, um 16 Uhr in ein Schönheitsstudio, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dann verrät eine der Stammbesucherinnen, die ursprünglich aus Syrien stammt und dort eine Ausbildung als Kosmetikerin abschloss, wie man auch ohne einen Besuch im Schönheitsstudio sein Äußeres leicht pflegen kann.

Sie wird einige Tipps rund um die Gesichtspflege geben und Tricks verraten, wie sich teure Kosmetikartikel einfach ersetzen lassen. Außerdem werden die Besucherinnen in die Technik der Haarentfernung mit einem Faden eingewiesen und auch die Nägel kommen nicht zu kurz.

In die Räume der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Schlossplatz 9, locken dabei auch Kaffee und Kuchen sowie entspannende Musik. Wie immer findet vor dem Café auch der Sprachkurs ab 15 Uhr statt. Für die Kinderbetreuung ist gesorgt. zg