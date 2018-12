Frauenpower bei Herrenbierprobe

Der MGV Liederkranz lädt am Samstag, 12. Januar, in die Nordstadthalle zur mittlerweile 159. Herrenbierprobe ein. Zu verkosten gibt es das schmackhafte Welde-Slow-Beer-Pils und zu Beginn das köstliche „Kurpfalz-Helle“. Zusammen mit einem externen Partner hat der Verein Programm zusammengestellt, das von geballter Frauenpower bestimmt wird. Den Hauptteil übernehmen hierbei die „Midnight-Ladies“, eine Damen-Partyband der Extraklasse. Nicht zu vergessen ist der Teil „Hits and Girls a Gogo“.

Als weitere Garanten für erstklassige Stimmung in der Halle darf man sich zudem auf die Aktiven des Musikvereins Ketsch freuen. zg

